BVB offen: Özcan zurück zum FC?

Dass er im Duell gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln (1:0) am vergangenen Samstag nicht im Kader von Borussia Dortmund stand, dürfte Salih Özcan besonders gewurmt haben. Vielleicht kommt es bald aber ja dennoch zum Wiedersehen mit den alten Kollegen.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der FC nämlich nach wie vor am verlorenen Sohn dran. Schon im Sommer gab es entsprechende Gerüchte. Sportdirektor Thomas Kessler, ehemaliger Mitspieler von Özcan, betonte damals aber, dass Kontakt zum Mittelfeldspieler rein privater Natur sei.

Özcan für Kölner Verhältnisse ein Großverdiener

Möglich, dass sich das mittlerweile geändert hat. Klar ist: Der BVB würde Özcan keine Steine in den Weg legen und bei einem passenden Angebot auch schon im Winter abgeben. Problem: Der türkische Nationalspieler verdient beim BVB bis Vertragsende im kommenden Sommer noch ein halbes Jahressalär und somit 2,5 Millionen Euro. Beim FC würde er damit das Gehaltsgefüge sprengen.

Özcan durchlief die Ausbildung beim FC, wurde dort Profi und ging 2022 nach einer starken Saison unter Steffen Baumgart für festgeschriebene fünf Millionen Euro Ablöse zum BVB. Dort setzte sich der gebürtige Kölner jedoch nie nachhaltig durch. Mit mittlerweile 27 Jahren könnte es daher zurück in die Heimat gehen.