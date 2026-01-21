Leweling spricht über Premier League-Wunsch

Jamie Leweling kann sich vorstellen, eines Tages in der Premier League zu spielen. „Deniz Undav hat ja schon gesagt, dass ich mit meinem Tempo und meiner Physis der perfekte Spieler für die Premier League wäre. Und wenn er das sagt, muss es stimmen“, so der Offensiv-Akteur gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Im aktuellen Transferfenster sei ein Wechsel aber kein Thema: „Was ich sagen kann: Ich bleibe hier. Das ist definitiv.“ Der AFC Bournemouth war kürzlich mit einem Angebot über 40 Millionen Euro für den 24-Jährigen vorstellig geworden, kassierte aber eine Abfuhr. Beim VfB Stuttgart läuft Lewelings Vertrag noch bis 2029.