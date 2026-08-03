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Premier League

85 Millionen für Gakpo?

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Cody Gakpo bei der Ankunft mit dem Bus @Maxppp

Der FC Liverpool könnte womöglich bald für Cody Gakpo eine Stange Geld einnehmen. Wie Fabrizio Romano berichtet, zeigt Tottenham Hotspur starkes Interesse am Niederländer und will zeitnah entscheidende Gespräche wegen des Angreifers führen. Dem Vernehmen nach verlangen die Reds 85 Millionen Euro für Gakpo.

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Der 27-Jährige steht zwar noch bis 2030 an der Anfield Road unter Vertrag, gilt aber nicht als unverkäuflich. In den vergangenen Monaten wurde Gakpo auch immer wieder mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison absolvierte er noch 51 Spiele für die Reds.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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