Durán auf dem Markt: Heiße Spur in die Bundesliga

Die Zeit von Jhon Durán bei Fenerbahce scheint sich in Kürze dem Ende zuzuneigen. Für die Partie heute Abend gegen FCSB (1:1) in der Europa League wurde der kolumbianische Mittelstürmer aus dem Kader gestrichen. Offiziell aufgrund einer leichten Verletzung aus dem Abschlusstraining. Tatsächlich bahnt sich jedoch ein Wechsel bis zum Deadline Day an, eine Verletzung würde das Vorhaben der Beteiligten torpedieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Werben um den treffsicheren Nationalspieler mischen nach FT-Informationen auch drei Bundesligavertreter mit, darunter auch der VfL Wolfsburg. Die Wölfe würden allerdings nur dann aktiv werden, wenn noch ein Stürmer den Verein verlässt. Um Jonas Wind (26) gab es immer mal wieder Abgangsgerüchte, aktuell laboriert der Däne aber an einer Oberschenkelverletzung. Dieser Zustand erschwert einen Verkauf.

Nur Leihe finanzierbar

Durán wurde im deutschen Oberhaus angeboten, drei Interessenten bissen lose bis kräftig an. Den 22-jährigen Linksfuß zu verpflichten, wäre natürlich auch eine Budgetfrage. Dass es tatsächlich bis zum Ende des Transferfensters zum Deal kommt, ist offen. Zur Debatte steht zunächst eine reine Leihe bis Sommer ohne Kaufoption oder -pflicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zusätzlich versucht es auch Juventus Turin beim Angreifer. Laut Yagiz Sabuncuoglu gibt es ein konkretes Angebot der Alten Dame. Eine Einigung steht allerdings noch aus. Bei Fabrizio Romano war die Rede von mehreren Vereinen aus ganz Europa, die Duráns Situation noch bis Montagabend auf dem Schirm haben. Darunter – wie FT jetzt in Erfahrung brachte – auch besagte Bundesliga-Klubs.

Seit Durán Aston Villa im Januar 2025 für 77 Millionen Euro Ablöse zu Al Nassr verlassen hat, kommt er noch nicht so recht in Fahrt. Auch bei seiner aktuellen Leihstation in Istanbul stehen wettbewerbsübergreifend erst fünf Tore und drei Assists aus 21 Einsätzen zu Buche. Gut möglich, dass der schnelle Offensivakteur in den bevorstehenden Monaten sein Glück in der Bundesliga sucht.