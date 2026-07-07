Neuer Angreifer für Brentford

Der FC Brentford hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Jaidon Anthony wechselt vom FC Burnley zu den Bees. Der 26-jährige Flügelstürmer unterschreibt bis 2030 mit der Option auf ein zusätzliches Jahr. Im Vorfeld wurde berichtet, dass der Wechsel für eine Ablöse von umgerechnet 17,5 Millionen Euro über die Bühne geht. 2,3 Millionen Euro können über Bonuszahlungen hinzukommen.

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