Coup geglückt: Köln holt Bayern-Talent Chávez

Felipe Chávez wechselt innerhalb der Bundesliga den Arbeitgeber. Der 1. FC Köln sichert sich die Dienste des Mittelfeldakteurs, der auf Leihbasis samt Kaufoption vom FC Bayern kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Rekordmeister sichert sich im Gegenzug eine Rückkaufoption, um die Hand auf dem Eigengewächs zu halten. Seit 2019 hatte der 18-Jährige die Jugendmannschaften des FCB durchlaufen, in dieser Saison debütierte er für die Profis.

„Wir freuen uns, dass wir Felipe mit unserer sportlichen Perspektive überzeugen konnten. Er bringt ein sehr interessantes Profil mit, hat beim FC Bayern eine hervorragende Ausbildung genossen und verfügt über hohe fußballerische Qualitäten. Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld. Wir sind überzeugt davon, dass wir ihm die optimalen Rahmenbedingungen bieten können, um sein Potenzial konsequent auszuschöpfen und sich sportlich weiterzuentwickeln. Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliga-Niveau heranzuführen und ihm die Basis zu geben, sich dort dauerhaft zu etablieren“, so FC-Geschäftsführer Thomas Kessler über die Neuverpflichtung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FC könnte Chávez perspektivisch die Nachfolge von Eric Martel (23) antreten. Ob der Sechser seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert, ist derzeit nämlich unklar.

Chávez selbst sagt über seine Entscheidung: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim FC. Ich habe mich für den Wechsel entschieden, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Aber natürlich möchte ich auch dem Team helfen, die Ziele des Vereins zu erreichen und hier möglichst erfolgreich zu sein.“