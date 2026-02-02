Coup geglückt: Köln holt Bayern-Talent Chávez
Der 1. FC Köln setzt ein personelles Ausrufezeichen. Vom FC Bayern kommt Felipe Chávez in die Domstadt.
Felipe Chávez wechselt innerhalb der Bundesliga den Arbeitgeber. Der 1. FC Köln sichert sich die Dienste des Mittelfeldakteurs, der auf Leihbasis samt Kaufoption vom FC Bayern kommt.
Der FC leiht Felipe Chávez bis zum Saisonende vom FC Bayern II aus – und besitzt eine Kaufoption.
Hätzlich Wellkumme, Felipe! ❤️🤍
#effzeh
Der deutsche Rekordmeister sichert sich im Gegenzug eine Rückkaufoption, um die Hand auf dem Eigengewächs zu halten. Seit 2019 hatte der 18-Jährige die Jugendmannschaften des FCB durchlaufen, in dieser Saison debütierte er für die Profis.
„Wir freuen uns, dass wir Felipe mit unserer sportlichen Perspektive überzeugen konnten. Er bringt ein sehr interessantes Profil mit, hat beim FC Bayern eine hervorragende Ausbildung genossen und verfügt über hohe fußballerische Qualitäten. Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld. Wir sind überzeugt davon, dass wir ihm die optimalen Rahmenbedingungen bieten können, um sein Potenzial konsequent auszuschöpfen und sich sportlich weiterzuentwickeln. Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliga-Niveau heranzuführen und ihm die Basis zu geben, sich dort dauerhaft zu etablieren“, so FC-Geschäftsführer Thomas Kessler über die Neuverpflichtung.
Beim FC könnte Chávez perspektivisch die Nachfolge von Eric Martel (23) antreten. Ob der Sechser seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert, ist derzeit nämlich unklar.
Chávez selbst sagt über seine Entscheidung: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim FC. Ich habe mich für den Wechsel entschieden, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Aber natürlich möchte ich auch dem Team helfen, die Ziele des Vereins zu erreichen und hier möglichst erfolgreich zu sein.“
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden