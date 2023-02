Ayew vor Everton-Wechsel?

André Ayew könnte bald für den FC Everton auflaufen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wird der 33-jährige Offensivmann innerhalb der nächsten 24 Stunden in England erwartet, um mit den Toffees zu verhandeln. Die Chancen auf einen Transfer stehen dem britischen Medium zufolge „50:50“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ayew ist derzeit vereinslos, weil er sich mit Al-Sadd auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat. Der katarische Klub, bei dem der Ghanaer von Sommer 2021 an gekickt hat, zahlt ihm sein restliches Gehalt in Höhe von umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro aus. In der Premier League war Ayew bereits für West Ham United und Swansea City aktiv.

Lese-Tipp

Union: Freie Bahn bei Isco – Becker noch weg?