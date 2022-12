Sammer Topkandidat beim DFB | Wie heiß ist die Spur zu Tuchel?

Hansi Flicks Reaktion auf die Trennung von Oliver Bierhoff lässt mächtig Raum für Spekulationen. Laut dem ‚kicker‘ ist vor der morgigen WM-Analyse mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke (der künftig eine größere Rolle im DFB spielen soll) alles andere als klar, dass der Bundestrainer im Amt bleibt.

Prompt kursieren Gerüchte über potenzielle Nachfolger. Der ‚kicker‘ und die ‚Bild‘ nennen in diesem Zusammenhang Thomas Tuchel, der seit September vereinslos ist. Laut dem Boulevardblatt würde den ehemaligen Coach von Borussia Dortmund, Paris St. Germain und dem FC Chelsea das Bundestrainer-Amt „reizen“. Erst vor drei Tagen hatte ‚Sky‘ das Gegenteil berichtet.

DFB-Beben: Bierhoff-Aus wegen Watzke?

Rangnick und Tuchel im Doppelpack?

Sowohl eine Fortsetzung mit Flick als auch eine mögliche Verpflichtung von Tuchel stehen wohl in Abhängigkeit der Bierhoff-Nachfolge. Als Manager-Kandidaten wurden am heutigen Dienstag bereits zahlreiche prominente Namen gehandelt. Der ‚kicker‘ macht nun Fredi Bobic (Hertha BSC) und Ralf Rangnick (Bundestrainer Österreich) als Favoriten aus. Matthias Sammer stünde zudem als Berater zur Verfügung.

Tuchel und Rangnick pflegen seit Jahren ein enges Verhältnis. Ganz im Gegensatz zu Tuchel und Watzke, die beim BVB einst heftig aneinander gerieten, was in Tuchels Entlassung trotz sportlichem Erfolg mündete. Laut dem ‚kicker‘ sei das aber kein Hindernis für eine mögliche Zusammenarbeit beim DFB. Man darf gespannt sein, was die kommenden Tage für den deutschen Fußball bringen.

Update (13:09 Uhr): Laut der ‚Sportschau‘ hat sich Matthias Sammer bereit erklärt, in verantwortlicher Rolle zum DFB zurückzukehren. Somit sei der ehemalige Sportdirektor nun Topkandidat auf die Bierhoff-Nachfolge. Sammers genaues Tätigkeitsfeld müsse jedoch noch abgesteckt werden.