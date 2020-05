Son zurück nach London

Heung-min Son hat seine dreiwöchige Grundausbildung für das südkoreanische Militär beendet. Wie Tottenham Hotspur mitteilt, wird der 27-Jährige in der kommenden Woche zurück in London erwartet. Wann die Premier League ihren Betrieb wieder aufnehmen wird, ist noch nicht final geklärt.

Son hatte die seit Mitte März andauernde Corona-Pause genutzt, um seinen Militärdienst zu bestreiten. Von diesem war er 2018 wegen des Siegs bei den Asienspielen zunächst freigestellt worden.

🇰🇷 Heung-Min Son has completed his mandatory military service in South Korea. He is due to return to London next week.



