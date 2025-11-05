Menü Suche
Klarer Favorit bei Fiorentinas Trainersuche

von Luca Hansen - Quelle: Matteo Moretto
Paolo Vanoli gestikuliert @Maxppp

Der AC Florenz darf womöglich bald einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie begrüßen. Wie Matteo Moretto berichtet, stehen die Viola kurz vor einer Einigung mit Paolo Vanoli.

In der Vergangenheit war der 53-Jährige unter anderem beim FC Turin und dem FC Venedig als Coach aktiv. In Florenz soll er auf Stefano Pioli folgen, der gestern aufgrund von anhaltender Erfolgslosigkeit entlassen wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
