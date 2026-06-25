Deutliches Voting für Schlotterbeck-Ersatz

Heute Abend trifft Deutschland zum Gruppenabschluss auf Ecuador – allerdings ohne Nico Schlotterbeck. Der BVB-Verteidiger fällt verletzungsbedingt für den Rest der Weltmeisterschaft aus. Die FT-User haben eine klare Meinung dazu, wer den Linksfuß ersetzen sollte. Von 4412 Teilnehmern an einer Umfrage stimmten 43 Prozent für Waldemar Anton.

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Wer sollte für Nico Schlotterbeck in die deutsche Startelf rücken? Antonio Rüdiger Waldemar Anton Malick Thiaw Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mit 34 Prozent belegt Antonio Rüdiger in der Gunst der Fans nur Rang zwei. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den 33-Jährigen aber schon als Mann der Stunde auserkoren. Platz drei geht an Malick Thiaw. Der junge Innenverteidiger erhält aber auch noch 23 Prozent der Stimmen und zeigt, dass große Teile der DFB-Supporter dem Profi von Newcastle United auch vertrauen würden.