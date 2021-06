Eberl nennt Preisschild für Hofmann

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat Stellung zu einem möglichen Verkauf von Jonas Hofmann bezogen. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ sagt der 47-Jährige: „Wir leben in einer Zeit, in der man gar nichts ausschließen kann. Aber wir wollen Jonas sicher nicht verkaufen. Wenn irgendwann ein Klub sagt, er bietet 40 Millionen Euro für Jonas, da kann kein Klub sagen, das interessiert mich nicht.“

Mit 21 Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen spielte Hofmann eine starke Saison für die Fohlen. Die guten Leistungen haben den 28-Jährigen unter anderem in die Notizbücher von Atlético Madrid, Tottenham Hotspur sowie den FC Chelsea gebracht. In Gladbach steht der Flügelspieler noch bis 2023 unter Vertrag.