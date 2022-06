Bayerns Plan mit Mané & Gnabry

Läuft Sadio Mané (30, FC Liverpool) in der nächsten Saison für Bayern München in der Bundesliga auf? Sicher ist nichts, aber es herrscht durchaus Grund zum Optimismus an der Säbener Straße. „Die Zuversicht im Lager des Rekordmeisters ist groß“, heißt es in einem Bericht von ‚Sport1‘.

Die Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic führen die Verhandlungen um Mané derweil unabhängig von einer Personalie, die zuletzt immer wieder im selben Kontext gesehen wurde. Die Zukunft von Serge Gnabry (26) hängt laut dem TV-Sender „nicht unmittelbar mit dem Mané-Deal zusammen“. Trainer Julian Nagelsmann würde gerne beide im Saisonkader 2022/23 haben.

Apropos Nagelsmann: Auch im Werben um Mané sei Bayerns Übungsleiter eingebunden gewesen. Er habe mehrfach das Gespräch mit Mané gesucht. Sollte Mané schlussendlich von Liverpool nach München wechseln, kann sich das auch Nagelsmann auf die Fahne schreiben.