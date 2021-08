Bayer 04: Adli günstiger als gedacht?

Bayer Leverkusen hat offenbar weniger für Amine Adli ausgegeben als bisher angenommen. Wie das in der Regel gut informierte ‚RMC‘ berichtet, zahlt die Werkself eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro an den FC Toulouse. Durch erfolgsabhängige Boni wachse diese Summe nur unwesentlich, es gebe zudem keine Weiterverkaufsbeteiligung.

Bisher war von einer Ablöse im Bereich von zwölf bis 15 Millionen Euro die Rede gewesen. Der 21-jährige Adli schloss sich Bayer am gestrigen Donnerstag an. Bis 2026 ist der Offensivspieler, der als Nachfolger von Leon Bailey (24/ Aston Villa) fungiert, nun an die Leverkusener gebunden.