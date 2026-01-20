Einigung: Arsenal verleiht Nwaneri

Olympique Marseille wirft einen genaueren Blick in die Premier League. Laut ‚The Athletic‘ arbeitet der französische Erstligist an einer Leihe von Ethan Nwaneri (18) bis Saisonende. Der FC Arsenal sei ausschließlich an einer Leihe ohne Kaufoption interessiert, die Gebühr soll bei drei Millionen Euro liegen. Laut Fabrizio Romano gibt es zudem Interesse an dem Engländer von Crystal Palace sowie italienischen Vereinen. Auch der AFC Bournemouth streckt die Fühler aus.

Update (12:35 Uhr): Nach FT-Informationen haben sich Arsenal und Marseille auf eine Leihe ohne Kaufoption geeinigt. Nwaneri wird voraussichtlich am morgigen Mittwoch in Südfrankreich eintreffen.

Nwaneri schaffte 2024 den Sprung aus der eigenen Jugend zu den Profis. Seitdem absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 51 Spiele für Arsenal, in denen er zehn Tore schoss und zwei weitere vorbereitete. Marseilles Cheftrainer Roberto De Zerbi habe bereits positive Gespräche mit der Spielerseite und Arsenal-Coach Mikel Arteta geführt, so ‚The Athletic‘. Die Entscheidung des Linksfußes wird in Kürze erwartet.