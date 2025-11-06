DFB-Kader mit zwei überraschenden Rückkehrern

In der vergangenen Länderspielpause konnte das DFB-Team mit den Siegen gegen Nordirland (1:0) und Luxemburg (4:0) Wiedergutmachung betreiben. Jetzt warten erneut die Nachbarn aus Luxemburg auf die deutsche Auswahl, ehe man die Slowakei nach der 0:2-Hinspielniederlage zur Revanche empfängt. Gegen die Slowaken geht es um den Gruppensieg und die damit verbundene direkte WM-Qualifikation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das Aufeinandertreffen sorgt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Nominierung von Said El Mala für ein Statement. Der Übungsleiter beruft den 19-jährigen Offensivspieler nach nur neun Bundesligaspielen zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft. Bayern-Youngster Lennart Karl (17), der ebenfalls gehandelt wurde, muss dagegen noch auf seine erste Berufung warten.

Zurück im Kreis der Nationalmannschaft ist Offensivspieler Leroy Sané. Nach zwei Länderspielperioden ohne den 29-Jährigen greift Nagelsmann wieder auf den Linksfuß zurück. Malick Thiaw kehrt nach zweijähriger Pause ebenfalls zurück. Maximilian Mittelstädt muss die Spiele dagegen erneut auf dem Sofa verfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der DFB-Kader

Torhüter: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Oliver Baumann, Alexander Nübel

Verteidiger: Waldemar Anton, Ridle Baku, Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, David Raum, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittelfeld: Felix Nmecha, Aleksandr Pavlovic, Leon Goretzka, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Serge Gnabry, Kevin Schade, Florian Wirtz, Leroy Sané

Angriff: Said El Mala, Nick Woltemade, Jonathan Burkardt, Karim Adeyemi