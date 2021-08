Simon Falette verlässt Hannover 96 in Richtung Türkei. Wie Erstligist Hatayspor mitteilt, hat der 29-Jährige einen bis 2024 gültigen Vertrag unterschrieben.

Erst im vergangenen Jahr war Falette von Eintracht Frankfurt nach Hannover gewechselt, erreichte mit den Niedersachsen aber nur einen enttäuschenden 13. Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga. In der Türkei war der Innenverteidiger bereits in der Saison 2019/20 für ein Jahr auf Leihbasis für Fenerbahce am Ball.