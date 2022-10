Die FT-Topelf des 4. Champions League-Spieltags

Spieler des Spieltags: Mohamed Salah

Obwohl Mohamed Salah erst in der 68. Spielminute von Jürgen Klopp eingewechselt wurde, stellte der Ägypter an diesem Spieltag alle anderen Profis in den Schatten. Der Flügelstürmer vom FC Liverpool stellte einen neuen Rekord auf. In sechs Minuten und 17 Sekunden traf Salah dreimal. Damit gehört der schnellste Hattrick in der Geschichte der Champions League nun dem 30-Jährigen. Ein guter Grund, den Linksfuß zum Spieler des Spieltags zu küren.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick