Lauern bei El Mala

Im Sommer bot Borussia Dortmund bis zu 55 Millionen Euro für Said El Mala (20). Der 1. FC Köln wollte noch mehr, woraufhin der BVB die Verhandlungen abbrach. Wird in Zukunft Verpasstes nachgeholt? Carsten Cramer schließt das nicht aus. Die Aussagen des BVB-Geschäftsführers zu El Mala gibt es hier:

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Anton hat Angebote aus England

Der BVB will mit Innenverteidiger Waldemar Anton über 2028 hinaus verlängern. Dabei geht es auch um die Kohle: Da DFB-Kollege Nico Schlotterbeck (26) seit seiner Verlängerung fürstlich entlohnt wird, hofft auch Anton auf eine satte Gehaltserhöhung. Lukrative Angebote hat der 30-Jährige offenbar aus England. Mehr dazu gibt es hier:

Guirassy-Diagnose

Beim Sieg in der Champions League gegen Betis Sevilla (2:1) musste Serhou Guirassy vorzeitig vom Platz. Jetzt gibt es eine Diagnose: Mit einer Zerrung verpasst der 30-jährige Torjäger die Bundesliga-Partie gegen die SV Elversberg am Samstag (15:30 Uhr). Dass der Guineer zu seinem Nationalteam reist, ist laut Trainer Niko Kovac unwahrscheinlich.

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Nominierungen

Ganz anders sieht das bei zahlreichen anderen BVB-Stars aus. Besonders bemerkenswert: Jobe Bellingham (21) wurde erstmals für die englische A-Nationalmannschaft nominiert. Auch Fábio Silva (24) darf sich freuen: Der Portugiese ist zum zweiten Mal in Folge bei der Seleção dabei. Die Niederlande setzen auf Joey Veerman (27). Bereits gestern wurden Schlotterbeck, Anton und Felix Nmecha (26) für Deutschland nominiert. Außerdem gehen Gregor Kobel (28/Schweiz), Julian Ryerson (28/Norwegen), Daniel Svensson (24/Schweden), Ramy Bensebaini (31/Algerien), Carney Chukwuemeka (23/Österreich) und Konstantinos Karetsas (18/Griechenland) für die A-Teams ihrer Nationen an den Start.