Option: United will Rashford-Vertrag verlängern

Manchester United möchte Marcus Rashford per Vertragsklausel halten. Laut dem englischen ‚Express‘ planen die Red Devils, den Vertrag mit dem Eigengewächs zunächst per Option um ein zusätzliches Jahr zu verlängern. Im Old Trafford will man vermeiden, den schnellen Angreifer ablösefrei zu verlieren. Rashfords Vertag ist nur noch bis 2023 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zeitgleich sollen weitere Gespräche über eine langfristige Verlängerung des Kontrakts stattfinden. Bislang waren die Offiziellen von United aber nicht in der Lage, den 24-Jährigen von einem dauerhaften Verbleib zu überzeugen. Rashford liegt dem Bericht zufolge ein unterschriftsreifer Fünfjahresvertrag vor. Gerüchte um ein Interesse von Paris St. Germain hielten sich zuletzt hartnäckig.