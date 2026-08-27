Neue Nummer eins für Chelsea

Der FC Chelsea legt auf der Torhüter-Position nach. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sind sich alle Parteien mündlich über einen Transfer von Emiliano Martínez von Aston Villa einig. Laut ‚The Athletic‘ wird der 33-jährige Argentinier einen Zweijahresvertrag unterschreiben, der per Option noch einmal verlängert werden kann.

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Nach der Verpflichtung von Zion Suzuki (23) hatte Martínez bei Aston Villa keine Zukunft mehr und trainiert seitdem individuell. 8,7 Millionen Euro werden als Ablöse für den argentinischen Weltmeister von 2022 fällig.