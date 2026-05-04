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2. Bundesliga

Braunschweig verliert Ould-Chikh

von Lukas Weinstock - Quelle: Voetbal International
Walid Ould-Chikh schafft es nicht, die Falnke zu verhindern @Maxppp

Walid Ould-Chikh kehrt allem Anschein nach nicht zu Eintracht Braunschweig zurück. Nach Informationen von ‚Voetbal International‘ wird Heracles Almelo die Kaufoption für den 26-Jährigen ziehen. Wie hoch diese ausfällt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

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Ould-Chikh war 2024 für 350.000 Euro vom FC Volendam nach Braunschweig gewechselt, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Für Almelo empfahl sich der offensive Mittelfeldspieler mit zwei Toren und fünf Vorlagen in 25 Partien für eine Festverpflichtung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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