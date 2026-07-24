Nach der Transferschlappe um Crysencio Summerville (24) orientiert sich die AS Rom um. Dabei spielt auch Jean-Mattéo Bahoya von Eintracht Frankfurt eine Rolle, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der 21-jährige Offensivspieler gehört zu einer Reihe von Profis, die bei den Giallorossi als potenzielle Verstärkungen auserkoren wurden.

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Dabei befindet sich Bahoya in prominenter Gesellschaft. Aktuell führt die heißeste Spur zu Antonio Nusa (21) von RB Leipzig. Außerdem gibt es Gerüchte um Said El Mala (19) vom 1. FC Köln, Mika Godts (21) von Ajax Amsterdam und Andreas Schjelderup (22) von Benfica Lissabon.