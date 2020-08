FC Bayern: Hepburn an der Säbener

Barry Hepburn wechselt zum FC Bayern. Auf Instagram postete der 16-jährige Rechtsaußen von Celtic Glasgow ein Foto der Münchner Geschäftsstelle an der Säbener Straße. Heute soll der Teenager den Medizincheck absolvieren. Anschließend steht die Vertragsunterschrift an.

Nach Innenverteidiger Liam Morrison (17) wäre Hepburn der zweite Schotte in der Jugendabteilung des Rekordmeisters. Mit Aaron Hickey (18) könnte ein weiterer folgen. Der schon seit einer Weile gehandelte Linksverteidiger vom schottischen Tabellenletzten Heart of Midlothian soll sich ebenfalls das Trainingsgelände anschauen. Das hatte die ‚BBC‘ bereits am vergangenen Wochenende berichtet.