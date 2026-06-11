Real-Interesse: Schlotterbeck bezieht Stellung

Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund fokussiert sich voll und ganz auf die WM mit der deutschen Nationalmannschaft. „Ja, man kriegt sowas natürlich mit über die Medien. Aber grundsätzlich habe ich das schon mal gesagt vor ein paar Wochen, der komplette Fokus liegt jetzt auf der WM, liegt auf dem ersten Spiel. In Katar haben wir gesehen, wie so ein erstes Spiel ablaufen kann. Das ist extrem wichtig, deswegen ich habe es mitbekommen, es ist aber gar nicht in meinem Kopf drin“, sagte der Innenverteidiger angesprochen auf das kolportierte Interesse von Real Madrid im Rahmen einer Pressekonferenz des DFB (zitiert via ‚Bild‘).

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In der vorausgegangenen Berichterstattung hieß es, dass Real plane, Schlotterbeck zeitnah ein Angebot zu unterbreiten. Den 26-Jährigen selbst sollen die Königlichen darüber hinaus sehr reizen. Am heutigen Donnerstag berichtete ‚Sky‘, dass Real Kontakt zu Schlotterbecks Berater aufgenommen hat. Der Hauptstadtklub ist neben dem FC Liverpool und dem FC Barcelona einer der Vereine, für die Schlotterbecks Ausstiegsklausel im Sommer gültig ist.