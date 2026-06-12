Bundesliga
RB Leipzig: Der Preis für Demichelis
@Maxppp
RB Leipzig muss für die anvisierte Verpflichtung von Martín Demichelis nicht besonders tief in die Tasche greifen. Wie ‚Sky‘ berichtet, beläuft sich die Ausstiegsklausel des ehemaligen Bayern-Verteidigers bei RCD Mallorca auf 2,5 Millionen Euro.
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Laut spanischen Medien soll Demichelis in Kürze Ole Werner auf der Leipziger Trainerbank ablösen. ‚Radio Marca‘ zufolge fehlt nur noch die offizielle Verkündung der Vereine. ‚Sky‘ berichtet nun, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.
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