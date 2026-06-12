Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

RB Leipzig: Der Preis für Demichelis

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Martín Demichelis hebt drei Finger @Maxppp

RB Leipzig muss für die anvisierte Verpflichtung von Martín Demichelis nicht besonders tief in die Tasche greifen. Wie ‚Sky‘ berichtet, beläuft sich die Ausstiegsklausel des ehemaligen Bayern-Verteidigers bei RCD Mallorca auf 2,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut spanischen Medien soll Demichelis in Kürze Ole Werner auf der Leipziger Trainerbank ablösen. ‚Radio Marca‘ zufolge fehlt nur noch die offizielle Verkündung der Vereine. ‚Sky‘ berichtet nun, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Mallorca
Martín Demichelis
Ole Werner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Mallorca Logo RCD Mallorca
Martín Demichelis Martín Demichelis
Ole Werner Ole Werner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert