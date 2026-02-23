Verliert Hoffenheim gleich fünf Stars?

Ozan Kabak (25)

Der wiedererstarkte Innenverteidiger ist nur noch bis Sommer an die TSG gebunden und hat laut dem kicker spannende Optionen in England, Spanien und Italien.

Grischa Prömel (31)

Der Mittelfeld-Leader soll seinen auslaufenden Vertrag verlängern, doch zahlreiche Bundesliga-Konkurrenten werben um Prömel. Die besten Karten hat dem Vernehmen nach der VfB Stuttgart.

Andrej Kramaric (34)

Die Vereinslegende präsentiert sich in Topform, Gespräche über eine neuerliche Vertragsverlängerung laufen. Aber: In trockenen Tüchern ist der Verbleib des Kroaten noch nicht.

Bazoumana Touré (19)

Der pfeilschnelle Linksaußen zieht großes Interesse auf sich. Manchester United und der FC Arsenal schauen wie der FC Bayern genau auf Touré, der einen Vertrag bis 2029 besitzt. Hoffenheim erhofft sich rund 44 Millionen Euro Ablöse.

Fisnik Asllani (23)

Das Bayern-Interesse am Hoffenheimer Mittelstürmer ist eher abgekühlt – Borussia Dortmund ist aber nach wie vor an Asllani dran. Auch in der Premier League ist man schon auf den vielseitigen 1,91-Meter-Schlaks aufmerksam geworden. In Asllanis bis 2029 gültigem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel über 25 bis 29 Millionen Euro verankert.