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Letzte Baustelle: Köln fährt mehrgleisig

Der 1. FC Köln befindet sich auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Die Verantwortlichen haben neben Borna Sosa einen weiteren Kandidaten im Visier.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Mees de Wit im Porträt @Maxppp

Als Alternative zu Borna Sosa (28) von Crystal Palace hat der 1. FC Köln auch Mees de Wit (28) im Blick. Erste Gespräche über einen Transfer des Linksverteidigers vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar haben laut ‚Sky‘ bereits stattgefunden.

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Der frühere U-Nationalspieler steht in seiner Heimat bis 2029 unter Vertrag. Für Alkmaar markierte de Wit in der vergangenen Spielzeit sechs Treffer und 13 Vorlagen in 52 Pflichtspielen.

Fakt ist: Die Kölner wollen für hinten links unbedingt noch nachrüsten und Sosa hat sich diesbezüglich als Wunschkandidat herauskristallisiert. Sollte der Kroate (27 Länderspiele) aber nicht in die Bundesliga zurückkommen, werden die Geißböcke bei de Wit in die Vollen gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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