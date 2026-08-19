Die Vertragsverhandlungen zur geplanten Verlängerung mit Trainer Niko Kovac lassen bei Borussia Dortmund weiter auf sich warten. Laut der ‚Sport Bild‘ haben sich beide Parteien darauf verständigt, dass diese erst starten, wenn Geschäftsführer Sport Lars Ricken seinen neuen Kontrakt unterschrieben hat. Beide Entscheidungsträger sind aktuell nur noch bis zum Saisonende gebunden, an einer weiteren Zusammenarbeit besteht allerdings vereinsintern kein Zweifel.

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Unklar ist derzeit noch, um wie viele Jahre Kovac verlängern wird, mit dem sportlich langfristig geplant wird. Der 54-Jährige soll beim BVB eine neue spielerische Identität entwickeln und auch in dieser Saison den FC Bayern „zumindest jagen“. Dazu soll auf Grundlage der stabilen Defensive auch in puncto Attraktivität ein neues Level erreicht werden.