Tottenham: Der Favorit auf die Tudor-Nachfolge

von Dominik Sandler - Quelle: Teamtalk | Talksport
1 min.
Igor Tudor an der Seitenlinie @Maxppp

Nach nur drei Spielen steht Igor Tudor bei Tottenham Hotspur schon wieder vor dem Aus. Laut ‚TEAMtalk‘ beschäftigen sich die Spurs intensiv mit Vereinslegende Robbie Keane, der aktuell Ferencvaros in Budapest trainiert. Schon nach dem Aus von Thomas Frank war der Ire bei den Nordlondonern im Gespräch.

Nach dem gestrigen 1:3 gegen Crystal Palace beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz nur noch einen Zähler. Seitdem Tudor da ist, kassierte Tottenham drei Niederlagen. Der Kroate soll die Spurs eigentlich bis zum Saisonende interimistisch in ruhige Gefilde führen, das Projekt droht aber früh zu scheitern. In Keane könnte dann doch eine Dauerlösung installiert werden. Vorerst darf Tudor seinen Job bei den Nordlondonern laut ‚Talksport‘ jedoch noch behalten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
