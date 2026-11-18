In der Abwehr könnte es beim FC Bayern im Sommer zu größerer Fluktuation kommen. Dayot Upamecano (28) hat eine Ausstiegsklausel im Bereich von 60 Millionen Euro. Gerüchte um einen Abgang von Min-jae Kim (30) reißen auch nicht ab. Bei Hiroki Ito (27) sieht es mangels Spielzeit nach wie vor nach einer Luftveränderung aus.

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Die Verantwortlichen des Rekordmeisters wollen für alle Szenarien vorbereitet sein und schauen im Hintergrund nach potenziellen Verstärkungen. Laut ‚tuttomercatoweb‘ schweift der Blick der Scouts dabei auch über Italien. Einem Bericht des Portals zufolge zeigen die Münchner Interesse an Juan Rodríguez.

Die Konkurrenz schläft nicht

Der 21-jährige Uruguayer spielt seit Sommer 2025 für Cagliari Calcio in der Serie A. Im Verlauf seiner Debütsaison erspielte er sich einen Stammplatz. In der aktuellen Spielzeit ist Rodríguez bereits Leistungsträger und zieht so selbstverständlich die Aufmerksamkeit größerer Vereine auf sich. Den Nationalspieler haben wohl auch Juventus Turin und der FC Barcelona auf dem Zettel.

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Im Sommer hatte der FC Bologna versucht, Rodríguez zu verpflichten. Bekanntermaßen ohne Erfolg. Rodríguez blockte die Offerten ab und signalisierte schnell, dass er sein Abenteuer in Sardinien fortsetzen will. Wenn nach der Saison größere Klubs aus der europäischen Elite anklopfen, könnte sich das allerdings schnell ändern.

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Vertraglich ist der 1,90 Meter-Hüne noch bis 2030 gebunden. Vergangenes Jahr zahlte Cagliari 4,5 Millionen Euro Ablöse für Rodríguez an Penarol. Bei einem Verkauf im kommenden Jahr dürfte ein Vielfaches der Summe eingenommen und ein dickes Transferplus verzeichnet werden.