Musiala über die Premier League

Jamal Musiala hat eine hohe Meinung von der Premier League. „Die Premier League ist eine richtig starke Liga, dort gehen die größten Stars hin. Aber ob ich da irgendwann hingehe? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich meine Zeit in England sehr genossen habe“, blickt der Youngster vom FC Bayern im Interview mit der ‚Sport Bild‘ auf seine Zeit in England. Nun allerdings „spiele ich für den FC Bayern, einen der besten Vereine der Welt, und genieße es sehr. Unser Team ist richtig stark, und wir haben noch viel vor.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Bayern-Versprechen für seine gesamte Karriere will Musiala derweil nicht abgeben. „Da kommen viele Faktoren zusammen. Viele Details. Ich bin sehr happy bei Bayern. Aber man weiß nie, was in sechs, sieben Jahren ist“, erläutert der 19-jährige Edeltechniker, „ich lebe im Hier und Jetzt und genieße den Moment und bin gerade sehr glücklich.“ Vertraglich ist Musiala noch bis 2026 an die Bayern gebunden.