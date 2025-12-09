Winter-Abflug: Bleibt Duranville in der Bundesliga?

„Es ist schwierig für ihn, dabei zu sein. Wir sind beim BVB – da sind richtig gute Spieler, er auch. Die anderen sind aber besser“, betonte Trainer Niko Kovac am Sonntag nach dem 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim, warum es Offensiv-Juwel Julien Duranville nicht in den Kader von Borussia Dortmund geschafft hat. Da auch in der kommenden Zeit nicht viele Einsätze winken, soll der 19-Jährige im Winter verliehen werden.

Zwei interessante Bundesliga-Optionen werden nun ins Spiel gebracht. Laut einem Bericht von ‚voetbalnieuws.be‘ haben Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen ein Auge auf Duranville geworfen. ‚Sky‘ führt aus, dass der belgische U21-Nationalspieler den Gladbachern in den vergangenen Tagen sogar aktiv angeboten wurde, ein Wechsel zu den Fohlen aber zumindest Stand jetzt kein Thema sei.

Der Bezahlsender bestätigt, dass sich auch Werder zuletzt mit dem hochveranlagten, aber verletzungsanfälligen Flügelstürmer beschäftigt hat. Wie konkret sich das Interesse der Grün-Weißen darstellt, ist allerdings unklar. Eine Leihe wäre für den Nordklub nach aktuellem Stand ohnehin nicht möglich, da im Sommer bereits sechs Leihspieler an Bord geholt wurden.

Auch Duranvilles Ex-Klub RSC Anderlecht wird immer wieder als Leih-Abnehmer gehandelt. Der dynamische Rechtsfuß war im Januar 2023 für rund 8,5 Millionen Euro vom belgischen Rekordmeister nach Dortmund gewechselt und bestritt für den BVB seitdem erst 27 Profi-Einsätze (ein Tor, eine Vorlage).