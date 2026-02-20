Thioune spielt Milosevic-Frust herunter

Daniel Thioune stellt Leihgabe Jovan Milosevic mehr Spielpraxis in Aussicht. Der Coach von Werder Bremen erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Abstiegsduell gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 17:30 Uhr), dass es zwischen ihm und dem unzufriedenen Serben am gestrigen Donnerstag ein klärendes Gespräch gegeben hat. Thema waren die geringen Einsatzzeiten des Angreifers: „Es war ein Stück weit der Gesamtsituation geschuldet. Wir haben das ausgeräumt. Er kam mit viel Energie nach Bremen, da er im vergangenen Jahr viele Tore für Partizan Belgrad geschossen hat. Dementsprechend war er jetzt etwas unzufrieden.“

In den bisherigen zwei Bundesligapartien unter dem neuen Trainer hatte Milosevic gerade einmal zwei Minuten auf dem Feld gestanden. Dies soll sich jedoch ändern. „Ich habe ihm gesagt, dass er seine Spielzeit und seine Momente noch bekommen wird. Dann ist es an den Spielern selbst, mir zu zeigen, dass ich vorher keine guten Entscheidungen getroffen habe. Ich weiß um seine Qualitäten. Die Situation muss aber natürlich auch so sein, dass wir seine Qualitäten in dem Spiel brauchen“, stellt Thioune klar. Milosevic ist bis Saisonende vom VfB Stuttgart an die Grün-Weißen verliehen.