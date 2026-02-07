Menü Suche
Liverpool reagiert auf Szoboszlai-Forderungen

von Luca Hansen - Quelle: Teamtalk
Dominik Szoboszlai darf sich offenbar auf eine saftige Gehaltserhöhung freuen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, sind die Reds bereit, auf die astronomischen Forderungen des Mittelfeldspielers einzugehen. Die Gespräche sollen bald intensiviert werden.

Gestern wurde bekannt, dass der 25-Jährige ein Jahresgehalt von knapp 18 Millionen Euro fordern soll. Laut ‚Teamtalk‘ belaufen sich die Forderungen lediglich auf knapp 15 Millionen Euro pro Jahr. Dennoch eine ordentliche Summe für den Ex-Leipziger.

