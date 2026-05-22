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Schalke muss für vier Spieler nachzahlen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Edin Dzeko und Nikola Katic @Maxppp

Der FC Schalke 04 muss für vier seiner Aufstiegshelden noch einmal finanziell draufpacken. Nach Informationen der ‚Bild‘ fließen für Dejan Ljubicic (28/Dinamo Zagreb), Nikola Katic (29/FC Zürich) und Christian Gomis (25/FC Winterthur) aufgrund vorher vereinbarter Aufstiegsboni insgesamt rund 300.000 Euro an die ehemaligen Klubs.

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Katic und Gomis waren schon im vergangenen Sommer zu den Königsblauen gestoßen, Ljubicic wurde im Januar für 750.000 Euro aus Zagreb losgeeist und entpuppte sich als wichtiger Faktor im Aufstiegsrennen. Der ‚Bild‘ zufolge überweisen die Knappen zudem 400.000 Euro Prämie an Edin Dzeko (40), der im Vorfeld auf viel Grundgehalt verzichtet hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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