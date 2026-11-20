Nations League-Auslosung: DFB entgeht Spanien
Um 12 Uhr wurden heute in Nyon in der Schweiz die Viertelfinals in der Nations League ausgelost. Deutschland ist dabei Weltmeister Spanien entgangen.
Im März wird es ernst
Am 25. März gastiert Deutschland in Belgien, am 30. März kommen die Roten Teufel dann zum DFB. Das Final Four, bei dem Deutschland bei einem Weiterkommen auf Norwegen oder England trifft, startet am 9. Juni. Vielen Dank fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal!
Das war’s
Damit ist die Auslosung nach einer halben Stunde beendet. Noch einmal zur Übersicht die Viertelfinal-Paarungen:
Spanien - Frankreich
Norwegen - England
Niederlande - Portugal
Belgien - Deutschland
Mögliches Halbfinale
Jetzt wird noch ausgelost, gegen wen es im Halbfinale gehen könnte. Der Gewinner aus Belgien vs. Deutschland trifft auf Norwegen oder England. Spanien oder Frankreich duellieren sich im Halbfinale mit Portugal oder den Niederlanden. Somit könnte es für den DFB im Halbfinale gegen Thomas Tuchel gehen.
Es werden die Roten Teufel
Deutschland ist dem Hammerlos Spanien entkommen, stattdessen kommt es zum heißen Fight zwischen Spanien und Frankreich. Die DFB-Elf trifft derweil auf die alternde goldene Generation aus Belgien, bei der jüngst Romelu Lukaku seine Karriere beendete. Aber aufgepasst: Zuletzt fegte Belgien über Italien mit 4:1 hinweg.
Die Viertelfinals
Und so wird gelost:
Spanien - Frankreich
Norwegen - England
Niederlande - Portugal
Belgien - Deutschland
Es wird spannend
Das große Finale der Auslosung. Es geht um die Viertelfinal-Paarungen. Mit dabei ist auch das deutsche Team. Spanien, Norwegen oder Belgien warten auf den DFB. Gleich wissen wir mehr.
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