Corona: Serie A bis April ausgesetzt

In der Serie A werden in diesem Monat keine Spiele mehr stattfinden. „Wir müssen unsere Gewohnheiten umstellen, wir müssen Opfer bringen zum Wohle Italiens. Deshalb werden wir noch strengere Maßnahmen ergreifen. Es gibt keinen Grund, die Sportveranstaltungen fortzusetzen, und ich denke dabei an die Fußballmeisterschaft. Es tut mir leid, aber alle Tifosi müssen das akzeptieren“, erklärte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am gestrigen Montagabend.

Die italienische Fußballsaison soll frühestens am 3. April fortgesetzt werden. Aufgrund der nahezu unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus‘ hat der italienische Regierungschef zudem die Sperrzone von Norditalien auf das gesamte Land ausgeweitet. Italien hat mit fast 10.000 Infizierten hinter China die meisten Corona-Fälle. Mehr als 460 Personen sind bereits gestorben.