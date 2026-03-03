Wichtige BVB-Verlängerung auf dem Weg

Borussia Dortmund und Julian Brandt (29) befinden sich in den Verhandlungen über einen neuen Vertrag auf der Zielgeraden. Die Gespräche seien auf einem „zielführenden Weg“, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘ am heutigen Dienstag.

„Ich lasse mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Zeit. Aber das wird jetzt kein Thema bis Juni, Juli. Das ist nicht meine Art. Aber es ist eine Grundsatzentscheidung und die muss gut durchdacht sein“, sagte Brandt Anfang noch Februar. Inzwischen schlägt das Pendel offenbar deutlich Richtung Verbleib aus.

Neben Emre Can (32), der sich gerade erst einen Kreuzbandriss zugezogen hat, ist Brandt der zweite Spieler, dessen auslaufendes Arbeitspapier voraussichtlich verlängert wird. Anders sieht es aus bei Nilas Süle (30) und Salih Özcan (28), die wohl im Sommer nach einer neuen Herausforderung suchen müssen.