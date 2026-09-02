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Bundesliga

Gladbach-Neuzugang erleidet Kreuzbandriss

von David Hamza - Quelle: Bild
Enzo Leopold im BMG-Trikot @Maxppp

Enzo Leopold muss einen bitteren Verletzungsschock verdauen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der zentrale Mittelfeldspieler im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Eine Bestätigung von Vereinsseite steht noch aus.

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Leopold war in diesem Sommer ablösefrei von Hannover 96 zu Gladbach gewechselt. In der ersten Runde des DFB-Pokals kam der 26-Jährige gegen Schott Mainz (5:0) für 20 Minuten zum Einsatz, beim Liga-Auftakt gegen RB Leipzig (0:3) saß er auf der Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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