BVB: Kommt Anselmino zurück?

Als Aarón Anselmino im Sommer kurz vor dem Deadline Day zu Borussia Dortmund wechselte, wusste niemand so wirklich, wer der 20-jährige Junge ist, der vor 80.000 Fans im Signal Iduna-Park spielen soll. Ein halbes Jahr später weinte nicht nur Anselmino selbst, als der FC Chelsea ihm plötzlich das BVB-Trikot entriss und ihn bei Racing Straßburg parkte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Dortmund schaffte es Anselmino in nur zehn Pflichtspielen, sich in die Herzen der Fans zu spielen. Und auch Niko Kovac beobachtet den Argentinier nach wie vor mit einem weinenden Auge aus der Ferne. In Straßburg läuft es für den Rechtsfuß nämlich so überhaupt nicht. Nur 15 Minuten konnte er sich in der Ligue 1 zeigen, eine Oberschenkelverletzung zwang ihn zwischenzeitlich zur Pause.

Kauf oder Leihe?

Was im Sommer mit dem Youngster passiert, ist noch offen. Bei den Blues steht Anselmino noch bis 2031 unter Vertrag, wirklich Verwendung wird man an der Stamford Bridge aber nicht haben. Schlägt jetzt wieder die Stunde des BVB? Laut der ‚Bild‘ hat Dortmund die Entwicklung von Anselmino „unabhängig von den Kovac-Aussagen weiter im Blick“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durchaus möglich, dass die Schwarz-Gelben einen festen Transfer in Betracht ziehen, sollten die Blues zu einem Verkauf bereit sein. Anselmino war vor zwei Jahren für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors in die Premier League gewechselt. Ein Spiel hat er dort noch nicht absolviert.