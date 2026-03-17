Bestätigt: Flick verlängert in Barcelona

Die Zukunft von Hansi Flick beim FC Barcelona war eng gekoppelt an den Ausgang der Präsidentschaftswahlen. Mit der Bestätigung von Joan Laporta im Amt war auch klar, dass der deutsche Übungsleiter seine Zeit bei den Katalanen ausdehnen wird.

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Gegenüber ‚RAC1‘ äußerte sich Laporta nun sehr deutlich: „Wir werden die Vertragsverlängerung mit Flick in Kürze bekanntgeben. Es wird eine weitere Saison – bis 2028 – sein.“ Das aktuell gültige Arbeitspapier von Flick wäre 2027 ausgelaufen.

Große Verhandlungen stehen nicht mehr bevor, zwischen den Beteiligten ist bereits alles geklärt. „Hansi hat bereits zugestimmt, er ist sehr glücklich hier“, führt Laporta weiter aus. Flick steht bei Barça seit 2024 in der Verantwortung und feierte vergangene Saison den Gewinn der spanischen Meisterschaft. Darüber hinaus hat er bereits drei nationale Pokalerfolge auf der Habenseite.