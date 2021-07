Farke verlängert bei Norwich

Daniel Farke bekennt sich langfristig zu Norwich City. Wie die Canaries bekanntgeben, verlängert der 44-Jährige seinen ursprünglich bis 2022 laufenden Kontrakt um drei Jahre. Seit 2017 steht der ehemalige Trainer von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft an der Seitenlinie des Klubs und führte Norwich jüngst zum zweiten Mal in seiner Amtszeit in die Premier League.

„Es ist ein Vergnügen, auf diesem Level mit einem so besonderen Verein und unseren unglaublichen Besitzern Delia und Michael weiterarbeiten zu dürfen“, sagt Farke, „jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen und alles dafür zu tun, dass dieser Klub eine etablierte Mannschaft in der Premier League wird. Wir sind in einer viel besseren Position, sowohl als Verein als auch als Gruppe, und wir wollen weiterhin etwas Einzigartiges und Besonderes aufbauen.“