Muñoz-Poker: Konkurrenz aus der Bundesliga

Víctor Muñoz von CA Osasuna weckt Interesse in der Bundesliga. Dies geht aus einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ hervor, wonach der 22-jährige Offensivspieler – neben einer möglichen Rückkehr zu Stammverein Real Madrid – auch mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht wird. Auch der FC Barcelona hat die Fühler nach dem jungen Spanier ausgestreckt.

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Muñoz war erst im vergangenen Sommer von den Königlichen nach Osasuna gewechselt. Dort überzeugt er seither mit starken Leistungen. In LaLiga bringt es der Nationalspieler in dieser Spielzeit auf 33 Einsätze, in denen er fünf Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. In der Copa del Rey kommt der Rechtsfuß zudem auf vier Torbeteiligungen in zwei Einsätzen. Ex-Klub Real besitzt eine Rückkaufoption für den vielversprechenden Youngster. An Osasuna ist Muñoz noch bis 2030 gebunden.