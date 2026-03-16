La Liga
Barça: Laporta bleibt Präsident
Joan Laporta wird weiterhin den FC Barcelona führen. Der Funktionär setzte sich bei den Präsidentschaftswahlen der Katalanen am gestrigen Abend mit 68,18 Prozent der Stimmen gegen Gegenkandidat Victor Font durch.
FC Barcelona @FCBarcelona – 00:11
Joan Laporta, re-elected president of FC Barcelona.
Your president,
our president,
the president of all culers. 💙❤️
Auch Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco dürfte Laportas Wiederwahl schmecken. Beiden wird ein gutes Verhältnis zum polarisierenden Präsidenten nachgesagt.
