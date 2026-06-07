Bedient sich Osnabrück beim HSV?

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga treibt der VfL Osnabrück seine Personalplanungen weiter voran. Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigen sich die Niedersachsen dabei auch mit Innenverteidiger Lukas Bornschein (21) vom Hamburger SV. Der Innenverteidiger wäre ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim HSV ausläuft.

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Bornschein durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Hanseaten und gehörte in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal der zweiten Mannschaft. In der Regionalliga Nord absolvierte der Abwehrspieler 27 Partien und steuerte drei Treffer bei.