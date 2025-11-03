Probetraining: Sarr vor Rückkehr?

Der seit Sommer 2024 vereinslose Ex-Münchner Bouna Sarr darf seiner Leidenschaft zumindest im Trainingsbetrieb wieder bei seinem Jugendklub nachgehen. Wie die französische Regionalzeitung ‚Le Républicain Lorrain‘ berichtet, wird der Rechtsverteidiger ab dem morgigen Dienstag beim FC Metz mittrainieren. Laut ‚L’Équipe‘ ist eine Vertragsunterzeichnung „möglich, sollte er seine Fitness unter Beweis stellen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sarr hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen, seine Zeit beim FC Bayern endete 2024 mit einem Kreuzbandriss. Der 33-Jährige soll auch an ein Karriereende gedacht haben. Nun wird der 13-fache senegalesische Nationalspieler erst einmal am Training des Tabellen-17. der Ligue 1 teilnehmen, für den er bereits von 2009 bis 2015 auflief.