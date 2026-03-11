Werder: Fritz lässt Alvero-Zukunft offen

Clemens Fritz spielt bei der Zukunft von Skelly Alvero auf Zeit. „Für eine Entscheidung über seine Zukunft ab dem Sommer ist es noch zu früh“, so der Sportgeschäftsführer gegenüber der ‚DeichStube‘.

Der Mittelfeldmann war 2024 für 4,75 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Werder Bremen gewechselt, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Aktuell ist der 23-Jährige an den französischen Zweitligisten SC Amiens verliehen und kommt regelmäßig zum Einsatz, eine Kaufoption gibt es aber nicht. Sein Vertrag bei Werder läuft noch bis 2028.