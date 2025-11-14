VfB: Zwei weitere Stürmer im Visier

27 Millionen Euro wollte der VfB Stuttgart am Deadline Day hinlegen, um Hyeon-gyu Oh vom KRC Genk in die Bundesliga zu holen. Der 24-Jährige fiel allerdings durch den Medizincheck, weshalb der Transfer auf den letzten Metern platzte. Somit kam kein neuer Mittelstürmer. Das könnte sich im Winter ändern.

Und wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, könnte der neue Angreifer zwar nicht Oh heißen, aber wie der Südkoreaner auch aus Belgien kommen. Die Zeitung bringt Romeo Vermant vom FC Brügge ins Spiel. Der 21-Jährige wurde in Gelsenkirchen geboren, spielt derzeit aber für Belgiens U21. In dieser Saison kommt er auf vier Tore und zwei Vorlagen in 18 Pflichtspielen für Brügge.

Neuer Stürmer soll Offensive beleben

Vermant befindet sich genau wie Thijs Dallinga (25) auf der Liste potenzieller neuer Mittelstürmer für den VfB. Dallinga war vor eineinhalb Jahren für 15 Millionen Euro vom FC Toulouse als Nachfolger von Joshua Zirkzee (24/Manchester United) zum FC Bologna gewechselt. Dort spielt er eine durchaus wichtige Rolle und steht bei zwei Toren und vier Vorlagen in 13 Partien.

Weitere Kandidaten in Stuttgart sind Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) und Jeremy Arévalo (20/Racing Santander). Gesucht wird also ein klassischer Mittelstürmer. Dieser soll Deniz Undav (29) entlasten und für mehr Tore sorgen. Aus den Top sieben hat nur Borussia Dortmund (16 Tore) noch seltener getroffen als die Cannstatter (17 Tore). Geld für die Feinjustierung sollte nach dem verpassten Transfer im Sommer vorhanden sein.