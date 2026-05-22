Überraschungswechsel? Leão kommt auf den Markt

Die Zukunft von Rafael Leão liegt voraussichtlich nicht beim AC Mailand. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der Abgang des 26-Jährigen beschlossen ist. Der Angreifer, an dem im vergangenen Sommer auch der FC Bayern interessiert war, liebäugele mit einem Wechsel zu Manchester United.

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Auch andere Klubs wie der FC Barcelona, bei dem in Robert Lewandowski (37) und Marcus Rashford (28) gleich zwei wichtige Offensivspieler wohl ersetzt werden müssen, könne als Abnehmer einspringen. Außerdem hat Hakan Safi, Präsidentschaftskandidat bei Fenerbahce, wegen Leão angefragt. Wechselt der portugiesische Nationalspieler also überraschend in die Türkei? Laut der italienischen Sportzeitung will sich der Linksaußen erst nach der WM entscheiden.